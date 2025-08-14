PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drive-Safe-Day am 30. August auf dem Heinsberger Marktplatz

Heinsberg (ots)

Im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitswoche veranstaltet die Polizei Heinsberg gemeinsam mit der Stadt Heinsberg am Samstag, 30. August, von 12 Uhr bis 17 Uhr, einen Drive-Safe-Day auf dem Heinsberger Marktplatz.

Der Drive-Safe-Day bildet einen Verkehrsunfall von Anfang bis Ende ab. Die Polizei informiert rund um die Themen Unfallstatistik, Alkohol und Drogen am Steuer, Tuning, illegale Kraftfahrzeugrennen sowie Opferschutz. Der Rettungsdienst des Kreises Heinsberg ist mit einem Informationsstand zu Erster Hilfe und Reanimation vor Ort. Im Rauschbrillen-Parcours können Besucher die Auswirkungen von Alkohol- oder Drogenkonsum auf die Fahrtauglichkeit erleben. Bei einer gemeinsamen Aktion von Feuerwehr und Rettungsdienst wird jeweils um 14 Uhr sowie um 16 Uhr eine Rettung an einem verunfallten Fahrzeug gezeigt. Zudem ist ein verunfallter Pkw ausgestellt, bei dem ein Familienvater nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen ums Leben gekommen ist. Die Verkehrssicherheitswoche mit dem Motto "Das #LEBEN ist das höchste Gut" macht mit verschiedenen Aktionen im Kreisgebiet auf Unfallursachen aufmerksam. Ziel ist es, zu einer Reduzierung der in diesem Zusammenhang schwerverletzten oder getöteten Verkehrsteilnehmenden beizutragen sowie für die Beachtung entsprechender Vorschriften zu sensibilisieren. Die Schirmherrschaft für die Verkehrssicherheitswoche hat Landrat Stephan Pusch übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

