POL-HS: Einbruch in Wohnhaus
Geilenkirchen-Bauchem (ots)
Zwischen dem 26. Juli (Samstag) und dem 13. August (Mittwoch), drangen Einbrecher in der Wiesenstraße gewaltsam in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie unter anderem mit drei Jacken.
