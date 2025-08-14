PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Zwischen dem 26. Juli (Samstag) und dem 13. August (Mittwoch), drangen Einbrecher in der Wiesenstraße gewaltsam in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie unter anderem mit drei Jacken.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

