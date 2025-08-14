Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: E-Scooter vor Lebensmitteldiscounter gestohlen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Gegen 15.15 Uhr stahl ein bislang unbekannter Mann vor einem an der Erkelenzer Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter am 13. August (Mittwoch) einen E-Scooter und flüchtete damit in Richtung Gladbacher Straße. Er hatte eine Glatze, war zwischen 50 und 60 Jahre alt und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

