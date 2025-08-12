PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Eine Sachbeschädigung und ein Brand
Zeugensuche

Heinsberg (ots)

Eine beschädigte Fensterscheibe und eine brennende Mülltonne beschäftigen zurzeit die Kriminalpolizei. Gegen 22.30 Uhr warfen drei bislang unbekannte junge Männer am Montagabend (11. August) an einem an der Rheinertstraße gelegenen Mehrfamilienhaus mit einem unbekannten Gegenstand auf ein Fenster im ersten Obergeschoss und beschädigten es. Die Täter waren etwa 15 bis 18 Jahre alt, zirka 185 Zentimeter groß und trugen schwarze Oberbekleidung. Um kurz nach 23 Uhr brannte in der Straße Klevchen eine große Papiermülltonne, die in der Einfahrt eines Wohnhauses unterhalb eines Fensters stand. Die Flammen beschädigten den Fensterrahmen und die Rolllade und wurden durch die verständigte Feuerwehr gelöscht. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, prüfen nun die ermittelnden Beamten. Die Polizei sucht zudem Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit den Sachverhalten in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

