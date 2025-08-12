POL-HS: Containeraufbruch
Heinsberg (ots)
Zwischen Samstagabend (9. August), 18.15 Uhr und Montagmorgen (11. August), 9.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Humboldtstraße an einem Elektrofachmarkt vier Container gewaltsam auf und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen mindestens 19 E-Scooter.
