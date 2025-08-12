PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Containeraufbruch

Heinsberg (ots)

Zwischen Samstagabend (9. August), 18.15 Uhr und Montagmorgen (11. August), 9.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Humboldtstraße an einem Elektrofachmarkt vier Container gewaltsam auf und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen mindestens 19 E-Scooter.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

