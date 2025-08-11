PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand einer Lagerhalle
Zeugensuche

Erkelenz-Lövenich (ots)

Am Sonntagmorgen (10. August) brach gegen 0.25 Uhr auf der Straße Gasberg in einer Halle, in der Stroh gelagert wurde, ein Feuer aus (wir berichteten im Polizeibericht Nummer 222 vom 10. August). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Brandstiftung aufgenommen und bittet nun um Hinweise von Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

