Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Supermarkt
Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

In der Nacht von Sonntag (10. August) auf Montag (11. August) drangen zwei Einbrecher gewaltsam in einen an der Sittarder Straße gelegenen Supermarkt ein und flüchteten mit einer bis dato unbekannte Menge an Tabakwaren. Die Täter hielten sich etwa von 0.40 Uhr bis 1.30 Uhr am und im Markt auf. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass beide Personen komplett schwarz gekleidet waren. Eine trug eine graue Sturmhaube, die zweite hatte sich zur Maskierung einen grauen Schal um das Gesicht gebunden. Die Polizei sucht Zeugen, die im angegebenen Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

