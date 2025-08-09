Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr.: 221 vom 09.08.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag (09.08.2025) in der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr die Schranke an der Zufahrt zur Tiefgarage der Volksbank Erkelenz. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Sachverhalt geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

