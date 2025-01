POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Eine Sicherheitsfirma meldete am 05.01.2025, gegen 01.35 Uhr, den Einbruch in einen Discounter auf der Weseler Straße in Dülmen, Buldern. Bislang unbekannte Täter schlugen die Schaufensterscheibe eines Discounters in Dülmen, Buldern ein und verschafften sich so Zutritt ins Objekt. Ob und was entwendet wurde, konnte vor Ort noch nicht festgestellt werden. Die Polizei umstellt das Gebäude und ...

