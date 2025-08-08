PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bronzefigur auf Friedhof entwendet

Wassenberg-Myhl (ots)

Unbekannte Personen entwendeten auf dem an der Sankt-Johannes-Straße gelegenen Friedhof von einer Grabstätte eine etwa 120 Zentimeter hohe Bronzefigur. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 13 Uhr und dem 7. August (Donnerstag), 16 Uhr.

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

