POL-HS: Bronzefigur auf Friedhof entwendet
Wassenberg-Myhl (ots)
Unbekannte Personen entwendeten auf dem an der Sankt-Johannes-Straße gelegenen Friedhof von einer Grabstätte eine etwa 120 Zentimeter hohe Bronzefigur. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 13 Uhr und dem 7. August (Donnerstag), 16 Uhr.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell