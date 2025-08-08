POL-HS: Bronzefigur auf Friedhof entwendet

Erkelenz (ots) - Gegen 2.35 Uhr drangen Unbekannte am Freitagmorgen (8. August) gewaltsam in einen an der Gewerbestraße Süd gelegenen Lebensmitteldiscounter ein und machten sich im Kassenbereich an den Tabakwaren zu schaffen. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

