Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall-keine Verletzten, geringer Sachschaden

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (fri): Am Mittwoch, den 16.07.2025 kam zu einer polizeilichen Verfolgungsfahrt, die auf einem Wirtschaftsweg in Groß Düngen begann und über die B243 bis in den Bereich Egenstedt führte.

Gegen 12:50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein Pkw auf, der verbotswidrig einen nur für landwirtschaftlichen Verkehr freigegebenen Wirtschaftsweg in Groß Düngen befuhr. Als die Polizeikräfte das Fahrzeug einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte der Fahrer abrupt und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die B243 in Richtung Hildesheim davon. Die eingesetzten Kräfte nahmen umgehend die Verfolgung auf.

In Höhe der Ortschaft Egenstedt verlor der Fahrzeugführer schließlich infolge eines Fahrfehlers bei geringer Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kam auf einem angrenzenden unbestellten Acker zum Stehen. Es entstand geringer Sachschaden außerhalb des Fahrzeugs; verletzt wurde niemand. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die FFW Egenstedt sowie die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim ebenfalls eingesetzt.

Bei der anschließenden Kontrolle konnten im Fahrzeug ein 18-jähriger männlicher Fahrer und ein Beifahrer festgestellt werden. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung (Kennzeichen), Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Rückfragen können an das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 gerichtet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell