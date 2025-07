Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B3 in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Am Mittwoch den 16.07.25 kam es gegen 18:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen der Abfahrt Elze-Süd und der Abfahrt Elze-Mühlenfeld in Fahrtrichtung Alfeld.

Der Unfall ereignete sich in Folge eines Überholvorgangs. Hierbei schätzte der Überholende die Fahrbahnlänge fehlerhaft ein, wodurch er auf die Sperrfläche fuhr und von dieser in den fließenden Verkehr einscheren wollte. Durch das riskante Fahrmanöver und den zu geringen Abstand musste der Führer des nachfolgenden Fahrzeugs eine Gefahrenbremsung durchführen, wodurch es zu einem Auffahrunfall mit einem dritten Fahrzeug kam. Dessen Fahrzeugführerin erlitt leichte Verletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrzeugführende des überholenden Fahrzeuges entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Das flüchtige Fahrzeug wird als dunkler oder schwarzer PKW beschrieben. Es soll sich dabei mutmaßlich um einen Kombi gehandelt haben.

Die B3 war zwischenzeitlich vollgesperrt. Im Laufe der Unfallaufnahme konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben und der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden, ehe die Fahrbahn gegen 21:15 Uhr wieder vollständig freigegeben werden konnte.

Die Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/93380 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell