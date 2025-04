Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erneut Raubüberfall mit Schusswaffe in Mainz

Mainz (ots)

Am vergangenen Freitagmittag, 25.04.2025, gegen kurz nach 15 Uhr ist es im Bereich Hartenberg-Münchfeld erneut zu einem Raubüberfall unter Vorhalten einer Schusswaffe durch einen bislang unbekannten Fahrer eines blauen Rollers bzw. Motorrads gekommen. Zuvor war es bereits am Donnerstagabend, 24.04.2025, an einer Fußgängerbrücke an der Koblenzer Straße und am Dienstag, 22.04.2025, im Bereich Im Münchfeld zu ähnlich gelagerten Fällen gekommen. Die Ermittler der Kriminalpolizei gehen nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Zusammenhang der Taten aus. Sie suchen Zeugen und Hinweisgeber.

Im jüngsten Fall vom Freitag hielt der unbekannte Täter gegen 15:10 Uhr im Bereich einer Grünanlage zwischen einem Parkplatz am Bruchwegstadion und der Straße "Am Gonsenheimer Spieß" mit einem Roller bzw. Motorrad neben einer 84-jährigen Frau und forderte unter Vorhalten einer Pistole Bargeld. Er erbeutete 20 Euro und floh auf seinem Roller bzw. Motorrad.

Aus diesem bzw. den anderen Fällen liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 20 bis 30 Jahre alt, Maximal 1,75 Meter groß, arabischer Phänotyp, kurzer dunkler Vollbart, dunkle Haare, dunkle Augen, trug teils eine Gucci-Kappe, im jüngsten Fall eine gelbe Jacke, sprach Deutsch mit Akzent, hatte eine dunkle Pistole bei sich. Sein Gefährt, ein Mofa oder Motorrad: Blau, älteres Modell, mit Gebrauchsspuren, Licht aus, Versicherungskennzeichen (möglicherweise grüne Schrift).

Polizeikräfte und die Bevölkerung sind nach den jüngsten Vorkommnissen entsprechend sensibilisiert. Immer wieder gehen Hinweise ein. So auch am Samstagmittag, 26.04.2025. In der Folge rückten mehrere Streifenwagen aus. Zu einem akuten Einsatzgeschehen kam es letztlich nicht. Inwiefern ein Zusammenhang zum Gesamtsachverhalt bestehen könnte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler suchen nun Zeugen und Hinweisgeber. Sachdienliches bitte an die Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell