POL-PPMZ: Wohnungsbesichtigung führt zu Betrug

Mainz (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag, 24.04.2025, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr in der Dumontstraße in der Mainzer Oberstadt ein geparktes Fahrzeug aufgebrochen. Der Geschädigte stellte den Wagen nur kurzzeitig in dem Wohngebiet ab. Als er zurückkehrte, war die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus einem in einer Tasche verstauten Portemonnaie wurde ein mittlerer zweistelliger Bargeldbetrag ...

