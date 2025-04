POL-PPMZ: Passant in Hartenberg-Münchfeld von unbekanntem Täter mit Schusswaffe ausgeraubt

Mainz-Altstadt (ots) - Eine 38-jährige Frau hat am Mittwochmittag, 23.04.2025, in einem Ladengeschäft in der Schusterstraße in der Mainzer Altstadt mehrere Parfüm-Packungen gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand steckte die Frau gegen 14:30 Uhr drei Parfüms in eine Umhängetasche und verließ das Geschäft. Ein Ladendetektiv folgte der Frau und stellte die Diebin. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz ...

