Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeug gerät in den Gegenverkehr - vier verletzte Personen

Hildesheim (ots)

Alfeld/Eimsen (agu). Am Mittwochnachmittag, dem 16.07.2025, ereignete sich gegen 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße zwischen den Alfelder Ortsteilen Eimsen und Wettensen mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr eine 21-jährige Alfelderin mit ihrem 23-jährigen Beifahrer die genannte Verbindung. Aufgrund einer glatten bzw. schlüpfrigen Fahrbahnpassage innerhalb einer Rechtskurve verlor der Opel Corsa plötzlich die Haftung und wurde nach links in den Gegenverkehr getragen. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta, der mit einem 79-jährigen Alfelder und seiner 71-jährigen Beifahrerin besetzt war, bevor der verursachende Pkw an die gegenübergelegene Schutzplanke geschleudert wurde. Die glatte Beschaffenheit der Fahrbahnoberfläche war auf eine dort bereits vorhandene Öllache in Verbindung mit Regennässe zurückzuführen.

Alle vier beteiligten Personen wurden verletzt, blieben jedoch ansprechbar. Sie wurden im unmittelbaren Anschluss durch Rettungsdienste Hildesheimer Krankenhäusern zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von circa 10.000 Euro. Die Ortsverbindung wurde wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim