Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebe unterwegs

Jena (ots)

Mittels Aufhebeln der Zugangstür gelangten Unbekannte in einen gemeinschaftlich genutzten Fahrradschuppen in der Göschwitzer Straße. In der Nacht zum Montag drangen die Diebe in das Objekt ein und entwendeten Fahrradteile sowie ein Mountainbike im Wert von circa 800 Euro. Das gestohlene blaue Fahrrad des Typs "Marlin" ist von der Marke "Trek". Auch am Markt waren Langfinger unterwegs. Diese gelangten widerrechtlich in einen Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Hier eigneten diese sich ein Gravelbike der Marke Bergamont samt Schloss im Wert von über 1.500,- Euro an. Die Polizei sicherte an den Tatorten mehrere Spuren und leitete je ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl ein.

