LPI-J: Nachtrag zum Polizeieinsatz vom 12. Juli 2025 in Apolda

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw Skoda in die Merketalstraße. Er wollte etwas aus seinem Garten holen. Vermutlich vergaß der Mann beim Abstellen seines Fahrzeuges die Handbremse anzuziehen. Folglich rollte der Skoda etwa zwanzig Meter die Straße hinunter und kollidierte schließlich mit einem am linken Straßenrand stehenden Baum. Es entstand Sachschaden am Pkw in geschätzter Höhe von 1000 Euro. Der Schaden am Baum kann derzeit ...

mehr