POL-HS: Brand einer Strohmiete
EErkelenz-Lövenich-Bellinghoven (ots)
Am Donnerstag, 7. August, brannten zwischen 0.21 Uhr und 1.44 Uhr circa 50 Strohballen auf einem Feld an der L366 zwischen Lövenich und Bellinghoven. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.
