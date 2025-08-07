POL-HS: Pkw steht in Flammen
Erkelenz (ots)
Ein auf einem Parkplatz an der Straße Schulring parkender Pkw geriet am Donnerstag (7. August), um 1.20 Uhr, in Brand. Da der Pkw in Vollbrand stand, war die Verkleidung eines daneben parkenden zweiten Pkws geschmolzen und deformiert. Die Flammen waren zudem auf angrenzende Bäume übergeschlagen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Brand und ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren Pkw-Brand in Geilenkirchen gibt.
