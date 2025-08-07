PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw steht in Flammen

Erkelenz (ots)

Ein auf einem Parkplatz an der Straße Schulring parkender Pkw geriet am Donnerstag (7. August), um 1.20 Uhr, in Brand. Da der Pkw in Vollbrand stand, war die Verkleidung eines daneben parkenden zweiten Pkws geschmolzen und deformiert. Die Flammen waren zudem auf angrenzende Bäume übergeschlagen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Brand und ob es einen Zusammenhang mit einem weiteren Pkw-Brand in Geilenkirchen gibt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Bauchtasche aus Lieferwagen entwendet

    Wegberg-Busch (ots) - Unbekannte schlugen am Mittwoch, 6. August, die Seitenscheibe eines Lieferwagens ein, der am Fahrbahnrand an der Straße In Busch parkte. Zwischen 0.00 Uhr und 9.00 Uhr entwendeten sie eine Bauchtasche samt Inhalt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Portmonee aus Pkw gestohlen

    Wegberg (ots) - Aus einem an der Mittelstraße parkenden Pkw stahlen unbekannte Täter ein Portmonee samt Inhalt. Sie beschädigten die Verglasung der Fahrertür. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 22.30 Uhr und dem 6. August (Mittwoch), 7.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Baumaterialien entwendet

    Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 18.00 Uhr und dem 6. August (Mittwoch), 6.45 Uhr, Zugang zu einem Baustellengelände an der Straße An der Alten Schule. Sie entwendeten diverse Baumaterialien. Darüber hinaus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Innenraum eines Lkw, der auf dem Baustellengelände abgestellt war. Ob Gegenstände aus dem Lkw entwendet wurden, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren