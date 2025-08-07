PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bauchtasche aus Lieferwagen entwendet

Wegberg-Busch (ots)

Unbekannte schlugen am Mittwoch, 6. August, die Seitenscheibe eines Lieferwagens ein, der am Fahrbahnrand an der Straße In Busch parkte. Zwischen 0.00 Uhr und 9.00 Uhr entwendeten sie eine Bauchtasche samt Inhalt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Portmonee aus Pkw gestohlen

    Wegberg (ots) - Aus einem an der Mittelstraße parkenden Pkw stahlen unbekannte Täter ein Portmonee samt Inhalt. Sie beschädigten die Verglasung der Fahrertür. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 22.30 Uhr und dem 6. August (Mittwoch), 7.30 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Baumaterialien entwendet

    Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 18.00 Uhr und dem 6. August (Mittwoch), 6.45 Uhr, Zugang zu einem Baustellengelände an der Straße An der Alten Schule. Sie entwendeten diverse Baumaterialien. Darüber hinaus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Innenraum eines Lkw, der auf dem Baustellengelände abgestellt war. Ob Gegenstände aus dem Lkw entwendet wurden, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Brand eines Pkw

    Geilenkirchen-Gillrath (ots) - Am Donnerstag, 7. August, geriet ein an der Straße Im Sandberg abgestellter Pkw gegen 0.00 Uhr in Brand. Anwohner stellten den Brand des Fahrzeugs frühzeitig fest und löschten die Flammen. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Brand. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren