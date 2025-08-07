POL-HS: Bauchtasche aus Lieferwagen entwendet
Wegberg-Busch (ots)
Unbekannte schlugen am Mittwoch, 6. August, die Seitenscheibe eines Lieferwagens ein, der am Fahrbahnrand an der Straße In Busch parkte. Zwischen 0.00 Uhr und 9.00 Uhr entwendeten sie eine Bauchtasche samt Inhalt.
