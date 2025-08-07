POL-HS: Bauchtasche aus Lieferwagen entwendet

Geilenkirchen-Bauchem (ots) - Unbekannte verschafften sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 18.00 Uhr und dem 6. August (Mittwoch), 6.45 Uhr, Zugang zu einem Baustellengelände an der Straße An der Alten Schule. Sie entwendeten diverse Baumaterialien. Darüber hinaus verschafften sie sich gewaltsam Zugang zum Innenraum eines Lkw, der auf dem Baustellengelände abgestellt war. Ob Gegenstände aus dem Lkw entwendet wurden, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: ...

mehr