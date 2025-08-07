POL-HS: Brand eines Pkw
Geilenkirchen-Gillrath (ots)
Am Donnerstag, 7. August, geriet ein an der Straße Im Sandberg abgestellter Pkw gegen 0.00 Uhr in Brand. Anwohner stellten den Brand des Fahrzeugs frühzeitig fest und löschten die Flammen. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Brand.
