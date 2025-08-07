POL-HS: Brand eines Pkw

Hückelhoven (ots) - Ein 70-jähriger Titzer war am Dienstag, 5. August, zu Fuß auf der Doktor-Ruben-Straße unterwegs, als er um 15.12 Uhr aus einem fahrenden Pkw mit einer Softair-Pistole beschossen wurde. Der Pkw konnte im Rahmen der im Anschluss eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Die Fahrzeugführerin und ihr Beifahrer wurden dem Kriminalkommissariat in ...

