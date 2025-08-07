PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand eines Pkw

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Am Donnerstag, 7. August, geriet ein an der Straße Im Sandberg abgestellter Pkw gegen 0.00 Uhr in Brand. Anwohner stellten den Brand des Fahrzeugs frühzeitig fest und löschten die Flammen. Die Polizei ermittelt nun die Ursache für den Brand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

