POL-HS: Fernglas aus Pkw entwendet

Wegberg (ots) - Mehrere Elemente eines Holzzauns an einem Parkplatz an der Burgstraße wurden von Unbekannten beschädigt. Die Zaunlatten wurden herausgebrochen, teilweise eingetreten oder aus ihrer Verankerung gelöst. Der Schaden wurde am 31. Juli (Donnerstag) festgestellt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

