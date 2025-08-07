POL-HS: Portmonee aus Pkw gestohlen
Wegberg (ots)
Aus einem an der Mittelstraße parkenden Pkw stahlen unbekannte Täter ein Portmonee samt Inhalt. Sie beschädigten die Verglasung der Fahrertür. Die Tat ereignete sich zwischen dem 5. August (Dienstag), 22.30 Uhr und dem 6. August (Mittwoch), 7.30 Uhr.
