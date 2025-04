Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall im auf der B 194 mit einer leicht verletzten Person

Grimmen (ots)

Am 20.04.2025 gegen 03:15 Uhr befuhr der 24-jährige Fahrzeugführer eines Audi A 3 die B 194 aus Richtung Grimmen kommend in Richtung Stralsund. Auf Höhe des Bahnüberganges Schönenwalde kam der deutsche Fahrzeugführer aus bislang ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und wurde durch einen angeforderten Rettungswagen in das Krankenhaus nach Stralsund verbracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 EUR. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

