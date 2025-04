Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem unbewohnten Gebäude in der Oststadt

Neubrandenburg (ots)

Am 19.04.2025 um 16:48 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Brand in der Neubrandenburger Oststadt informiert. Am Einsatzort konnte ein Feuer in der 4. Etage eines leer stehenden Gebäudes festgestellt werden. Die eingesetzten Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt begannen unmittelbar mit den Löscharbeiten, welche ca. 17:30 Uhr erfolgreich beendet wurden. Im Rahmen der Zeugenbefragung konnten vier Tatverdächtige im Alter zwischen 13 - 16 Jahren (2x männlich & 2x weiblich) ermittelt und im Nahbereich festgestellt werden. Nach der kriminalpolizeilichen Abarbeitung wurden die Tatverdächtigen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden an dem Gebäude kann derzeit nicht beziffert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zur Spurensicherung zum Einsatz. Insgesamt befanden sich 14 Kameraden der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg, 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt, eine Besatzung des Rettungsdienstes sowie mehrere Streifenwagen des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg im Einsatz. Auf Grund des Verdachts der Brandstiftung wurde ein Ermittlungsverfahren gegen die vier Tatverdächtigen eingeleitet. Die weiterführenden Ermittlungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Bei den vier Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

Im Auftrag Matthias Paa Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell