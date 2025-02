Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Nötigung in der S-Bahnlinie 4, Zeugen gesucht;

Stuttgart (ots)

Bereits am Dienstag (04.02.2025) kam es in der S-Bahnlinie 4 zu einer sexuellen Nötigung einer 41 Jahre alten Frau.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 23:45 Uhr. Hiersoll die 41-jährige deutsche Staatsangehörige in der S4 von Stuttgart Hauptbahnhof in Richtung Marbach einen Stehplatz eingenommen haben, als am Haltepunkt Zuffenhausen ein bisher unbekannter Täter zustieg. Dieser stellte sich offenbar der Geschädigten direkt gegenüber und griff dieser während der Fahrt zur Haltestelle Feuerbach ungefragt zwischen ihre Beine. Weiterhin soll er seine Hand an ihrem Genitalbereich gerieben haben. Laut aktuellen Erkenntnissen konnte sich die Frau aufgrund des Schocks zunächst nicht aus der Situation befreien. Dies gelang ihr wohl erst, als mehrere Reisende am Bahnhof Feuerbach die S-Bahn verließen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen südländisch aussehenden Mann mit dunklen kurzen Haaren und gestutztem Bart handeln. Augenscheinlich hatte er eine Größe von ca. 165-170 cm und war ca. 30-35 Jahre alt. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose gewesen sein. Auffällig war hier wohl ein Ohrring in seinem linken Ohr. Die Bundespolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen wegen des Verdachts einer sexuellen Nötigung aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Informationen telefonisch an 0711 / 870 35 weiter zu geben.

