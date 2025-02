Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Unbekannter berührt Reisende am Gesäß

Böblingen (ots)

Zu einer sexuellen Belästigung durch einen bislang unbekannten Täter ist es am gestrigen Mittwochnachmittag (05.02.2025) in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich zwei 18- und 19 Jahre alte Frauen gegen 14:40 Uhr in der Bahn, als der Unbekannte neben ihnen Platz nahm. Nachdem die Reisenden kurz vor dem Halt in Böblingen aufstanden um aus der Bahn zusteigen, soll der mutmaßliche Täter das Gesäß beider Frauen berührt haben. Die 18- und 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei. Bei dem Unbekannten handelte es sich laut den Geschädigten um einen etwa 65 Jahre alten Mann mit dicklicher Statur sowie einer großen Nase. Zur Tatzeit soll er mit einer braunen Jacke, einem weißen Strickpullover, einer grauen Hose sowie einer braunen Mütze gekleidet gewesen sein. Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell