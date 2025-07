Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken auf den Gehweg geraten

Bad Salzungen (ots)

Dienstagabend fuhr ein Autofahrer laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien auf der Straße der Einheit in Bad Salzungen. Er geriet auf den Gehweg und stieß beinahe gegen einen Kinderwagen, der dort entlanggeschoben wurde. Der Mann versuchte beim Eintreffen der Polizei zu Fuß zu flüchten, was jedoch misslang. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Zur Unterbindung der Weiterfahrt stellten die Polizisten den Autoschlüssel sicher. Den Fahrer erwartet ein Anzeige.

