Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Gaststätte - Bargeld entwendet

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (06. August) kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Kaiserstraße in Siegburg.

Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren entwendete er ein Portemonnaie mit einem zweistelligen Bargeldbetrag.

Die Sichtung einer Überwachungskamera ergab Hinweise auf eine schlank wirkende, dunkel gekleidete Person. Der Täter trug zudem Handschuhe und hatte einen Rucksack bei sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der Nacht zum 06. August im Bereich der Kaiserstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3121 an die Polizei zu wenden.

Sowohl Privatpersonen als auch Gewerbetreibende können sich bei der Polizei in Siegburg kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten lassen. Weitere Informationen und Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. #RiegelVor (Re)

