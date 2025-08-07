Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - 20-Jähriger verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwoch (06. August) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Siegstraße im Sankt Augustiner Ortsteil Menden zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde ein 20-jähriger Mann aus Rösrath leicht verletzt.

Eine 56-jährige Frau aus Bonn befuhr mit ihrem VW die Siegstraße aus Richtung Arnold-Janssen-Straße kommend in Fahrtrichtung Troisdorf. Als sie nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, musste sie verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 20-Jährige hielt mit seinem Mercedes ebenfalls an. Ein 40-jähriger Mann aus Sankt Augustin, der sich mit seinem Fahrzeug direkt hinter dem Mercedes befand, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes des Rösrathers gegen das Heck des VW geschoben.

Während die 56-jährige Bonnerin und der 40-jährige Sankt Augustiner unverletzt blieben, erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Auto des Sankt Augustiners war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Gegen den 40-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr eingeleitet. (Re)

