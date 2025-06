POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Pedelecs

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Sonntagabend (01.06.2025) ging ein bislang unbekannter Mann einen 57-jährigen Mann in der Bürgermeister-Ulrich-Straße körperlich an. Der Mann wurde leicht verletzt. Gegen 20.15 Uhr verständigten Anwohner die Polizei und teilten mit, dass der Unbekannte ohne Erlaubnis den eingezäunten Garten betrat. Als der 57-jährige Mann den Unbekannten daraufhin Ansprach, schlug dieser ...

mehr