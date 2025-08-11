PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Jugendlicher nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am 9. August (Samstag) kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde. Eine 33 Jahre alte Frau aus Hückelhoven war mit ihrem Pkw gegen 19.20 Uhr auf der Straße Krickelberg aus Richtung Garsbeck kommend in Fahrtrichtung L 117 unterwegs. Im Kreuzungsbereich Krickelberg Ecke Ratheimer Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem 16 Jahre alten Jungen aus Heinsberg, der mit seinem Fahrrad die Straße befuhr. Durch die Kollision zog sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

