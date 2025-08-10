Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr.: 222/2025 vom 10.08.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Wassenberg - Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (10.08.2025) mehrere geparkte Pkw im Bereich der Lambertusstraße / Mühlenstraße in Wassenberg. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Erkelenz - Brand einer Lagerhalle

Am Sonntag, 10.08.2025 gegen 05:25 Uhr wurde in Erkelenz, Ortsteil Lövenich ein Brand gemeldet. Auf der Straße "Gasberg" steht eine Lagerhalle mit Stroh in Vollbrand. Die Löscharbeiten dauern an. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde Niemand verletzt. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz - Brand eines Strohanhängers

Am Sonntag, 10.08.2025 gegen 05:45 Uhr wurde in Erkelenz, Ortsteil Katzem ein Brand gemeldet. Auf der Kückhovener Straße brannte ein Anhänger mit Stroh. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde Niemand verletzt. Die Brandursache ist unklar, die Löscharbeiten sind beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesem Fall die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell