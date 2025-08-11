PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am Samstag (9. August) schlugen unbekannte Personen auf dem Südring zwischen 11.45 Uhr und 11.55 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw ein und stahlen eine Geldbörse, die sich in einer Handtasche auf dem Beifahrersitz befand.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

