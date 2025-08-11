POL-HS: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Gangelt (ots) - In der Nacht von Sonntag (10. August) auf Montag (11. August) drangen zwei Einbrecher gewaltsam in einen an der Sittarder Straße gelegenen Supermarkt ein und flüchteten mit einer bis dato unbekannte Menge an Tabakwaren. Die Täter hielten sich etwa von 0.40 Uhr bis 1.30 Uhr am und im Markt auf. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, dass beide Personen komplett schwarz gekleidet waren. Eine trug eine ...

mehr