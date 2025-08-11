POL-HS: Geldbörse aus Pkw gestohlen
Übach-Palenberg-Boscheln (ots)
Am Samstag (9. August) schlugen unbekannte Personen auf dem Südring zwischen 11.45 Uhr und 11.55 Uhr die Seitenscheibe eines Pkw ein und stahlen eine Geldbörse, die sich in einer Handtasche auf dem Beifahrersitz befand.
