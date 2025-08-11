Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Hund beißt Kind auf Fahrrad

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Ein 10 Jahre alter Junge war mit seinem Fahrrad am Samstagmorgen (9. August) gegen 10.30 Uhr im Bereich der Brücke unterwegs, die über die B 57 führt und das Oerather Mühlenfeld mit dem Schulring verbindet. Noch vor der Brücke sah das Kind eine Frau, die ihren nicht angeleinten Hund ausführte. Die Unbekannte bat den Jungen darum, kurz zu warten, um den Hund zurückzurufen. Der Hund folgte, wurde aber nicht angeleint oder festgehalten. Nachdem der 10-Jährige weiterfuhr, lief der Hund hinter ihm her und biss ihm in den Unterschenkel. Der Biss musste ärztlich behandelt werden. Der Hund war vermutlich ein Border Collie oder Australian Shepherd. Sein Fell war länger und hatte die Farben Schwarz, Weiß und Hellbraun. Die Polizei bittet nun die Hundehalterin oder auch weitere Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell