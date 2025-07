POL-VDMZ: A60 - LKW-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis

Heidesheim (ots) - Am 10.07.2025 kam es gegen 02:28 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Enforcement Trailer (Geschwindigkeitsmessanlage) in Feldlage nahe der BAB60 Fahrtrichtung Bingen in Höhe der AS Heidesheim. Die Polizei sucht daher Zeugen, welche sich zu o.g. Uhrzeit auf der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen oder in der Ortslage Heidesheim befanden und ...

