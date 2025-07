Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: BAB60 - Sachbeschädigung an Enforcement Trailer

Heidesheim (ots)

Am 10.07.2025 kam es gegen 02:28 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Enforcement Trailer (Geschwindigkeitsmessanlage) in Feldlage nahe der BAB60 Fahrtrichtung Bingen in Höhe der AS Heidesheim.

Die Polizei sucht daher Zeugen, welche sich zu o.g. Uhrzeit auf der BAB60 in Fahrtrichtung Bingen oder in der Ortslage Heidesheim befanden und sachdienliche Angaben machen können.

Sollten Sie Hinweise geben können oder sogar über Bild- bzw. Videoaufnahmen verfügen, bitten wir Sie sich an die Polizeiautobahnstation Heidesheim zu wenden (Tel.: 06132 9500 oder Email: pastheidesheim@polizei.rlp.de).

