POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende
Kreis Heinsberg (ots)
Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:
Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:
- Geilenkirchen-Niederheid: Richtweg (BTM) - Hückelhoven: Erfurter Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn/Jacobastraße (BTM)
Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Fahren ohne Fahrerlaubnis:
In
- Heinsberg: Industriestraße - Waldfeucht-Braunsrath: L 228 - Geilenkirchen-Niederheid: Richtweg - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn/Diebsweg, Buscherbahn/Jacobastraße und Buscher Straße/Meurerstraße
stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.
BTM-Delikte:
Bei einer Kontrolle in
- Erkelenz-Hetzerath: Haus Hohenbusch
wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.
