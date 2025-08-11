Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

- Geilenkirchen-Niederheid: Richtweg (BTM) - Hückelhoven: Erfurter Straße (Alkohol) - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn/Jacobastraße (BTM)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

- Heinsberg: Industriestraße - Waldfeucht-Braunsrath: L 228 - Geilenkirchen-Niederheid: Richtweg - Hückelhoven-Ratheim: Buscherbahn/Diebsweg, Buscherbahn/Jacobastraße und Buscher Straße/Meurerstraße

stellten die Beamten bei Kontrollen Fahrzeugführer fest, die nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

BTM-Delikte:

Bei einer Kontrolle in

- Erkelenz-Hetzerath: Haus Hohenbusch

wurden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Die Beamten fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell