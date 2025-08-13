POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen
Geilenkirchen (ots)
Unbekannte schlugen in der Van-Gogh-Straße die Seitenscheibe eines Autos ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Sie erbeuteten einen Rucksack, in dem sich zwei Portmonees befanden. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend (11. August), 19 Uhr, und Dienstagmorgen (12. August), 06.10 Uhr.
