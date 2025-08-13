POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

Heinsberg-Schafhausen (ots) - Zwischen dem 11. August (Montag), 22.15 Uhr, und dem 12. August (Dienstag), 8 Uhr, gelangten unbekannte Täter über einen Zaun auf ein an der Kuhlertstraße gelegenes Grundstück, wo sie sich an zwei Pkw zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie aus einem Fahrzeug ein Handyladekabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

