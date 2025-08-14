Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Minderjährige legen Feuer auf Spielplatz

Zeugensuche

Gangelt-Brüxgen (ots)

Am Mittwochnachmittag (13. August) beobachtete eine Zeugin um kurz vor 16 Uhr drei Minderjährige, die sich am Heidweg auf dem Schulhof der Grundschule aufhielten und versuchten, etwas in Brand zu setzen. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchtete das Trio mit ihren Fahrrädern über den Heidweg in Richtung Schützenstraße. Im hinteren Bereich hatten die Drei den aus Kokosfasern bestehenden Fallschutz eines Klettergerüstes angezündet. Die verständigte Feuerwehr musste den Fallschutz lösen und die Kokosfasern verstreuen, um eine mögliche Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die Jungen hatten alle eine scheinbar südländische Herkunft, waren etwa 11 bis 13 Jahre alt und trugen kurze blaue Hosen. Einer von ihnen war zudem mit einem grünen T-Shirt mit unbekanntem Logo bekleidet. Zeugen, die Angaben zur Identität der Jungen machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

