PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Minderjährige legen Feuer auf Spielplatz
Zeugensuche

Gangelt-Brüxgen (ots)

Am Mittwochnachmittag (13. August) beobachtete eine Zeugin um kurz vor 16 Uhr drei Minderjährige, die sich am Heidweg auf dem Schulhof der Grundschule aufhielten und versuchten, etwas in Brand zu setzen. Als sie bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchtete das Trio mit ihren Fahrrädern über den Heidweg in Richtung Schützenstraße. Im hinteren Bereich hatten die Drei den aus Kokosfasern bestehenden Fallschutz eines Klettergerüstes angezündet. Die verständigte Feuerwehr musste den Fallschutz lösen und die Kokosfasern verstreuen, um eine mögliche Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die Jungen hatten alle eine scheinbar südländische Herkunft, waren etwa 11 bis 13 Jahre alt und trugen kurze blaue Hosen. Einer von ihnen war zudem mit einem grünen T-Shirt mit unbekanntem Logo bekleidet. Zeugen, die Angaben zur Identität der Jungen machen können oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:00

    POL-HS: E-Scooter vor Lebensmitteldiscounter gestohlen

    Heinsberg-Dremmen (ots) - Gegen 15.15 Uhr stahl ein bislang unbekannter Mann vor einem an der Erkelenzer Straße gelegenen Lebensmitteldiscounter am 13. August (Mittwoch) einen E-Scooter und flüchtete damit in Richtung Gladbacher Straße. Er hatte eine Glatze, war zwischen 50 und 60 Jahre alt und trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Kapuzenjacke. Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können oder ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Scheibe an Auto eingeschlagen

    Geilenkirchen (ots) - Unbekannte schlugen in der Van-Gogh-Straße die Seitenscheibe eines Autos ein, um in den Fahrzeuginnenraum zu gelangen. Sie erbeuteten einen Rucksack, in dem sich zwei Portmonees befanden. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend (11. August), 19 Uhr, und Dienstagmorgen (12. August), 06.10 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:00

    POL-HS: Handyladekabel aus Pkw entwendet

    Heinsberg-Schafhausen (ots) - Zwischen dem 11. August (Montag), 22.15 Uhr, und dem 12. August (Dienstag), 8 Uhr, gelangten unbekannte Täter über einen Zaun auf ein an der Kuhlertstraße gelegenes Grundstück, wo sie sich an zwei Pkw zu schaffen machten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie aus einem Fahrzeug ein Handyladekabel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren