POL-BI: Drei Räder von Fahrradträger entwendet
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Unbekannte stahlen in der Nacht von Dienstag, 05.08.2025, auf Mittwoch, drei verschlossene Fahrräder von einem Reisemobil.
Gegen 21:00 Uhr parkte ein Bielefelder seinen VW T6 California an der Straße Goldbach. Auf dem Fahrradträger befanden sich ein schwarzes Mountainbike Cube Typ Reaction Hybrid, ein hellblaues Damenfahrrad Bulls Typ Nandi Street sowie ein Rennrad Cannondale Typ Six Carbone. Die Fahrräder waren jeweils mit Schlössern gesichert. Mittwochmorgen um 08:00 Uhr bemerkte der Bielefelder den Diebstahl der drei Fahrräder und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.
