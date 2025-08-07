PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Lkw erfasst Fußgänger auf der BAB

Bielefeld (ots)

SSC / BAB 30 / Löhne

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es Mittwochnacht in Löhne. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Hannover befuhr mit seinem Lkw (7,5 t) die BAB 30 in Fahrtrichtung Osnabrück. In Höhe der Anschlussstelle Löhne kam es dann gegen 01.30 Uhr zum Zusammenstoß mit einer Person, die sich zu Fuß auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn befand. Der Fußgänger, dessen Identität momentan noch nicht geklärt ist, wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb. Zur Ermittlung des genauen Unfallherganges wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld eingesetzt. Der Lkw wurde zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die BAB 30 ist in Fahrtrichtung Osnabrück für die Dauer der Unfallaufnahme, voraussichtlich bis in die früheren Morgenstunden, noch gesperrt.

