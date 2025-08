POL-BI: Achtung: Keine Bankkarten mit PIN übergeben

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Sennestadt - Einbrecher sind in eine Wohnung am Naheweg eingebrochen. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter gelangten in das Mehrfamilienhaus und nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in die Wohnung einzubrechen. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung. Die Tatzeit wird derzeit zwischen 17:00 Uhr am Mittwoch, 30.07.2025, und 09:30 Uhr am ...

mehr