POL-BI: Auto bricht durch Metallzaun

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Montag, 02.06.2025, soll es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer gekommen sein. Die Polizei sucht einen der Radfahrer sowie Zeugen. Eine 28-jährige Bielefelderin erstattete am 05.08.2025 bei der Polizei eine Strafanzeige, um anschließend den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden durch eine Versicherung erstattet zu bekommen. Sie gab bei der Anzeigenerstattung an, am ...

mehr