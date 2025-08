POL-BI: Diebstahl in der Notaufnahme

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Unbekannte Täter sind in ein Fahrradgeschäft an der Verler Straße, in Höhe Eckardtsheimer Straße, eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 13:40 Uhr am Samstag, 02.08.2025, und 18:15 Uhr am Montag, 04.08.2025, sind unbekannte Täter in das Geschäft eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume nach Beute und flüchteten in eine unbekannte Richtung. ...

