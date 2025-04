Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizeikommissariat Stadthagen unter neuer Leitung: Erste Kriminalhauptkommissarin Nadine Steuer offiziell ins neue Amt eingeführt

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Sie hat klare Visionen, bringt wichtige Themen voran und hat ein Feingefühl für die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden - all das konnte Erste Kriminalhauptkommissarin Nadine Steuer schon in einigen Führungspositionen unter Beweis stellen. Ihr Engagement wird nun belohnt: Am Donnerstag (24. April 2025) wurde Nadine Steuer offiziell ins Amt der Leiterin des Polizeikommissariats Stadthagen eingeführt. Die Veranstaltung fand im Kreise vieler Kolleginnen und Kollegen, Vertretenden des Landkreises Schaumburg und der Stadt Stadthagen in den Räumlichkeiten des DRK statt. Steuer hat bereits Anfang April die Leitung in Stadthagen übernommen und hatte daher schon etwas Zeit, ihre neue Dienststelle, ihre Mitarbeitenden und den Zuständigkeitsbereich kennenzulernen.

Seit 1997 gehört Nadine Steuer der Polizei Niedersachsen an und war den Großteil ihrer bisherigen Laufbahn in der Polizeidirektion Hannover tätig. Durch Verwendungen als Einsatzführerin, Ermittlungsführerin und Wachgruppenleiterin im Zentralen Kriminaldienst sowie als Dienstabteilungs- und Dienstschichtleiterin im Polizeikommissariat Laatzen konnte sie bereits einschlägige Führungskompetenzen sammeln. Steuer konnte im Laufe der Jahre jedoch nicht nur ihre Expertise im Bereich der praktischen Polizeiarbeit erweitern, sondern hat auch in der Polizeiakademie an der strategischen Ausrichtung der Bildungseinrichtung mitgewirkt sowie im Dezernat 01 der Polizeidirektion Hannover im Bereich Projektgrundsatz gearbeitet. Fünf Jahre lang hat sie sich schließlich als Leiterin des Kriminalermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Springe um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie um die Belange ihrer Kolleginnen und Kollegen gekümmert, bevor sie im September vergangenen Jahres als Leiterin eines Fachkommissariats noch einmal zurück in den Zentralen Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover zurückkehrte. Mit ihrer neuen Funktion als Leiterin des Polizeikommissariats Stadthagen verlässt Nadine Steuer den ihr bekannten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover und gehört nun der Polizeidirektion Göttingen an. Die 48-jährige lebt zusammen mit ihrem Lebensgefährten, der ebenfalls Polizeivollzugsbeamter ist, und dem gemeinsamen Sohn in Hameln.

"Ich freue mich sehr darüber, die polizeiliche Verantwortung im Zuständigkeitsbereich Stadthagen tragen zu dürfen. Ein großes Anliegen in meiner neuen Funktion ist mir das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürgern mit entsprechenden begleitenden Maßnahmen zu stärken sowie durch transparentes Arbeiten die Bürgernähe aufrechtzuerhalten. Besonders wichtig ist mir auch die Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, für die ich mich aktiv einsetzen möchte. Für die Umsetzung meiner Ziele ist eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit anderen Institutionen im Raum Stadthagen von zentraler Bedeutung. Es liegt mir sehr am Herzen mit ihnen an einem Strang zu ziehen, um gemeinsame Chancen zu nutzen und nachhaltige Lösungen zu finden", sagt die neue Dienststellenleiterin.

"Ich freue mich sehr darüber, Nadine Steuer in unserer Polizeidirektion Göttingen begrüßen zu dürfen. Sie bringt viel Führungserfahrung und -kompetenz mit und konnte bereits tiefgehende Einblicke in verschiedenste Bereiche der Polizeiarbeit gewinnen. Sie bringt somit die fachliche, aber vor allem auch die menschliche Expertise mit, um das Polizeikommissariat erfolgreich zu leiten. Mit ihrem Auge für die relevanten Themen, ihrem großen Engagement und ihrem offenen Ohr für die Belange ihrer Mitarbeitenden, ist sie ein Gewinn für die Dienststelle, und ich bin fest davon überzeugt, dass das Kommissariat bei ihr in guten Händen ist. Ich wünsche ihr alles Gute für die neue Aufgabe und freue mich auf die Zusammenarbeit", betont Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn anlässlich der Amtseinführung.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell