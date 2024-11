Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Streit am Bahnhof Linz unter Jugendlichen - Einsatz von Pfefferspray

Linz am Rhein (ots)

Am Freitagmittag kam es am Bahnhof Linz zum Streit von zwei jugendlichen Schülerinnnen, die sich ersten Angaben nach gegenseitig in vulgärer Sprache beleidigten. In der Folge schubste die 16-jährige Täterin ihre Kontrahentin und sprühte ihr anschließend mit einem mitgeführten Pfefferspray ins Gesicht, sodass eine medizinische Erstversorgung notwendig war. Die Täterin flüchtete im Verlauf, konnte jedoch im Anschluss durch eine Streifenbesatzung in Bad Hönningen gestellt und an ihre Eltern übergeben werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wird durch den Sachbereich Jugendkriminalität der Polizei Linz bearbeitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell