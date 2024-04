Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Verlorener Ausweis hat Polizeibesuch zur Folge + Wohnungseinbruch am Domplatz + Fahrraddiebe schlagen in Rechtenbach zu +

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Verlorener Ausweis führt zum Täter -

Am 23.04.2024, gegen 11:20 Uhr, beobachtete ein Fußgänger einen Mann im Bereich der Bahnhofsstraße in Wetzlar. Dieser zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines Porsche. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und stellte ihn zur Rede. Im Zuge einer Rangelei verlor der Ertappte seinen Ausweis und flüchtete. Die hinzugezogenen Ordnungshüter suchten daraufhin die Wohnanschrift des Seniors auf. Auf den Solmser kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. Die Polizei schätzt den Lackschaden am Cayenne auf rund 15.000 Euro. (L.P.)

Wetzlar: Einbrecher scheitern am Tresor -

Am Domplatz in Wetzlar nutzten die unbekannten Täter am 25.04.2024 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr die kurze Abwesenheit der Bewohnerin aus. Die Einbrecher verschafften sich Zutritt ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und brachen gewaltsam in die Wohnung im 1. Obergeschoss ein. Dort durchwühlten sie die Wohnung nach Wertgegenständen und versuchten vergeblich den Tresor zu öffnen. Die Diebe erbeuteten Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Die Polizei sucht Zeugten und fragt: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang verdächtige Personen am Domplatz aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Tel.: (06441) 9180. (L.P.)

Hüttenberg - Rechtenbach: Fahrraddiebe am Werk -

Fahrraddiebe schlugen zwischen Mittwochmorgen, dem 24.04.2024 und Donnerstagmittag, dem 25.04.2024 in der Jahnstraße zu. Die Täter drangen gewaltsam in die Gartenhütte auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses ein. Sie griffen sich zwei Elektroräder in grauer und grüner Farbe der Marke "Cube" sowie ein graues Freizeitrad der Marke "Specialized" und machten sich mit ihrer im hohen vierstelligen Betrag teuren Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Fahrräder nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Tel.: (06441) 9180 entgegen. (L.P.)

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell