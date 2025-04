Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der ZKI der Polizeidirektion Göttingen

Hildesheim (ots)

Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim seit Frühjahr 2024 mehrere verdeckte Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln (insbesondere Kokain und Amphetamin) und Cannabis in nicht geringer Menge sowie des Verdachts der Geldwäsche und des gewerbsmäßigen Betruges gegen fünf männliche Beschuldigte im Alter von 34, 35, 37, 40 und 57 Jahren sowie zwei weibliche Beschuldigte im Alter von 26 und 45 Jahren.

Auf der Grundlage des in den letzten Monaten zusammengetragenen Ermittlungsergebnisses erließ das AG Hildesheim nunmehr einen Untersuchungshaftbefehl sowie 10 Durchsuchungsbeschlüsse.

Im Rahmen der heutigen konzertierten Aktion wurden die vorliegenden Durchsuchungsbeschlüsse in Hildesheim, Königslutter und Bremervörde vollstreckt. Aufgrund des erlassenen Haftbefehls erfolgte die Festnahme eines 35 jährigen Beschuldigten. Der 35 jährige Beschuldigte ist für die Strafverfolgungsbehörden kein Unbekannter. Bereits im Mai 2023 war dieser vom LG Hildesheim aufgrund intensiver Ermittlungen der ZKI der PD Göttingen wegen Computerbetruges zum Nachteil von Amazon mit einem Schaden von über 391.000 Euro sowie Fälschung beweiserheblicher Daten zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Durch das Landgericht wurde zum damaligen Zeitpunkt aufgrund einer Suchterkrankung die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gem. § 64 StGB angeordnet. Er ist laut Untersuchungshaftbefehl aktuell 38 gleichgelagerter Taten dringend verdächtig. Die Verkündung des Haftbefehls soll am morgigen Tag erfolgen.

Bei den heutigen Durchsuchungen wurde Cannabis in nicht geringer Menge, Bargeld im hohen vierstelligen Bereich sowie weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

